Qui suis-je végétal, Jardin 21, Paris

Informations pratiques

Qui suis-je végétal Samedi 4 juillet, 14h30 Jardin 21 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T15:30:00+02:00

Plongez dans un jeu sensoriel avec notre atelier « Qui suis-je végétal »

Tentez de reconnaître les arômes ! ✨

Infos pratiques :

✿ Gratuit ✿

Espace Palmeraie du Jardin

Tout public à partir de 7 ans

Possibilité d’inscription sur Eventbrite

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Mikhaïl, jardinier, s’occupe avec soin de notre jardin urbain et prévoit divers ateliers qui lient nature et créations tout au long des saisons.

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