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Qui s’y frotte s’y pique !, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux

samedi 14 novembre 2026 · Le Carré Blanc - Médiathèque · Tinqueux

Qui s’y frotte s’y pique !, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Le Carré Blanc - Médiathèque
Adresse
Rue de la Croix Cordier - 51430 Tinqueux
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
Gratuit, sur inscription

Qui s’y frotte s’y pique ! Samedi 14 novembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T10:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T10:30:00+01:00

Il est l’heure ! L’heure des petites oreilles attentives, à la découverte du plaisir des mots. Approchez, installez-vous… l’histoire va commencer.

14 nov.
Dans mon jardin une drôle de petite bête est venue se rouler dans les feuilles mortes pour se faire un manteau, elle veut passer l’hiver au chaud ; bientôt le hérisson va s’endormir, mais attention ne le caresse pas, ça pique !

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Heure des doudous histoires tout-petits

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