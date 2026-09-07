Qui s’y frotte s’y pique !, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux

Informations pratiques

Qui s’y frotte s’y pique ! Samedi 14 novembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T10:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T10:30:00+01:00

Il est l’heure ! L’heure des petites oreilles attentives, à la découverte du plaisir des mots. Approchez, installez-vous… l’histoire va commencer.

14 nov.

Dans mon jardin une drôle de petite bête est venue se rouler dans les feuilles mortes pour se faire un manteau, elle veut passer l’hiver au chaud ; bientôt le hérisson va s’endormir, mais attention ne le caresse pas, ça pique !

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Heure des doudous histoires tout-petits