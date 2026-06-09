Qui veut la paix agit pour ! Russie et Iran ne sont pas nos ennemis ! Place Kléber Strasbourg Strasbourg
Qui veut la paix agit pour ! Russie et Iran ne sont pas nos ennemis ! Place Kléber Strasbourg Strasbourg samedi 13 juin 2026.
Qui veut la paix agit pour ! Russie et Iran ne sont pas nos ennemis ! Place Kléber Strasbourg Strasbourg Samedi 13 juin, 15h00
Un rassemblement pro paix qui déplait !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00
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Place Kléber Strasbourg 28 Place Kléber Strasbourg
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