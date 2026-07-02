Informations pratiques

Pithiviers

Qui vive ! Musique

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Événement musical au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! La Compagnie Rassegna bouscule les codes et fusionne la beauté du répertoire baroque avec l’énergie de l’électro et du rock. Un voyage sonore inédit, audacieux et tout public, prolongé par une rencontre avec les artistes.

Quand le baroque rencontre le rock et l’électro !

Ce vendredi 20 novembre, le Théâtre du Donjon à Pithiviers vous invite à découvrir Qui-vive ! , la nouvelle création audacieuse de la Compagnie Rassegna.

Laissez-vous emporter par un voyage sonore unique où les chefs-d’œuvre de Purcell ou Monteverdi prennent un relief inédit. Sur scène, les flûtes à bec s’électrisent, les violes de gambe entrent en tension et les basses traditionnelles se frottent aux platines vinyles et aux boucles de guitare électrique.

Une relecture survoltée, saluée par France Musique, qui sublime les mélodies anciennes sans jamais les dénaturer.

Un spectacle total et accessible à tous (Tarif A).

Le plus ? Restez en salle après la représentation pour un moment d’échange privilégié avec l’équipe artistique ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

Music event at the Théâtre du Donjon in Pithiviers! The Rassegna Company breaks the mold and blends the beauty of the Baroque repertoire with the energy of electronic and rock music. A unique, daring musical journey suitable for all ages, followed by a meet-and-greet with the artists.

L’événement Qui vive ! Musique Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-10 par OT GRAND PITHIVERAIS