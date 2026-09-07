Quimper au féminin – Le matrimoine à Quimper, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Quimper au féminin – Le matrimoine à Quimper Samedi 19 septembre, 17h00 Maison du patrimoine – Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Des figures emblématiques telles que Katell Cornic, qui contribua à populariser la crêpe dentelle, ou la veuve Bousteller, qui sauva Santig Du durant la Révolution, témoignent de l’engagement et de la présence des femmes dans l’histoire locale. À leurs côtés, d’innombrables anonymes – laitières, marchandes de beurre, commerçantes, résistantes – ont également contribué à façonner la ville.

Ces trajectoires féminines, célèbres ou oubliées, permettent de redécouvrir Quimper à travers des photographies d’archives et les parcours de ces héroïnes souvent restées dans l’ombre de l’histoire officielle.

Visite par Éloïse Lesellier, guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire

Maison du patrimoine – Quimper 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne 0298955248 https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Des figures féminines emblématiques pour redécouvrir Quimper

©Ville de Quimper