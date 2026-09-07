Quimper en plein cadre – Masterclass photo au smartphone, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Quimper en plein cadre – Masterclass photo au smartphone Samedi 19 septembre, 16h30 Maison du patrimoine – Quimper Finistère

Prérequis : venir avec un smartphone pleinement rechargé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

En compagnie du photographe d’architecture Pascal Léopold, partez à la découverte du patrimoine architectural de Quimper au cours d’une masterclass, mêlant visite guidée, échanges créatifs et initiation à la photographie d’architecture avec un smartphone. Apprenez à composer vos images, redresser les perspectives et sublimer vos clichés.

Masterclass animée par Pascal Léopold, photographe et Rachel Poirier Sarrue, guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire

Maison du patrimoine – Quimper 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne 0298955248 https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

partez à la découverte du patrimoine architectural de Quimper au cours d’une masterclass

©Ville de Quimper