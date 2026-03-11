Quine des sapeurs-pompiers Rignac
Quine des sapeurs-pompiers Rignac samedi 26 septembre 2026.
Rignac
Quine des sapeurs-pompiers
Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
A 20h à la salle des fêtes André Jarlan.
2 parties surprises- Plus de 5000€ de lots à gagner Petite restauration sur place
1 carton: 5€ 3 cartons 13€ 5 cartons 20€ .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie amicale.sp.rignac12@gmail.com
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English :
At 8pm in the André Jarlan hall.
L’événement Quine des sapeurs-pompiers Rignac a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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