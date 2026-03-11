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Quine des sapeurs-pompiers Rignac

Quine des sapeurs-pompiers Rignac

Quine des sapeurs-pompiers Rignac samedi 26 septembre 2026.

Ville : 12390 Rignac

Département : Aveyron

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif :

Rignac

Quine des sapeurs-pompiers

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

A 20h à la salle des fêtes André Jarlan.
2 parties surprises- Plus de 5000€ de lots à gagner Petite restauration sur place
1 carton: 5€ 3 cartons 13€ 5 cartons 20€   .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie   amicale.sp.rignac12@gmail.com

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English :

At 8pm in the André Jarlan hall.

L’événement Quine des sapeurs-pompiers Rignac a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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