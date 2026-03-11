Rignac

Quine des sapeurs-pompiers

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

A 20h à la salle des fêtes André Jarlan.

2 parties surprises- Plus de 5000€ de lots à gagner Petite restauration sur place

1 carton: 5€ 3 cartons 13€ 5 cartons 20€ .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie amicale.sp.rignac12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 8pm in the André Jarlan hall.

L’événement Quine des sapeurs-pompiers Rignac a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)