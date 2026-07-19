Quintette Turbulences Rouen
mardi 17 novembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Quintette Turbulences
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 21:00:00
Date(s) :
2026-11-17
Durée 1h, entracte inclus
Ils sont cinq et complètement cuivrés ! Ces Turbulents nous emmènent de la fanfare de Saint-Louis aux contrées arméniennes.
Côté instruments, voici deux trompettes, un cor, un trombone et un tuba.
Mené par David Guerrier, ce quintette de cuivres est devenu une référence sur la scène internationale pour sa maîtrise musicale mais aussi ses recherches autour des œuvres pour cuivres de toutes les époques. Côté répertoire, un éclectisme aussi audacieux qu’engageant, avec Luciano Berio nous invitant à la fanfare de Saint-Louis, l’argentin Piazzolla et ses Quatre saisons ou les Scènes arméniennes d’Arutunian. Un voyage au cœur de sonorités chaleureuses et intenses. .
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : Quintette Turbulences
L’événement Quintette Turbulences Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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