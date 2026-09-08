Quinzaine de l’accessibilité et de l’inclusion : exposition « ce corps qui échappe » de Hélène Mastrandréas Mairie de Paris Centre PARIS
jeudi 17 septembre 2026 · Mairie de Paris Centre · PARIS
Informations pratiques
Dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion, la mairie de Paris Centre vous convie à l’exposition de photographies de Hélène Mastrandréas.
« Ce corps qui échappe » est une série photographique qui montre le handicap invisible.
Vernissage
Venez boire un verre en présence de l’artiste.
Jeudi 17 Septembre de 19h à 21h.
Entrée libre.
Quand voir l’exposition ?
Du 17 septembre au 4 octobre.
Accès libre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Où ?
Mairie de Paris Centre @mairiepariscentre
2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
Sur les grilles de la mairie, en extérieur.
Accessibilité :
Accès PMR
Textes en FALC (Facile à Lire et à Comprendre)
Audiodescriptions
Avec le soutien de : @mairieParisCentre, @ParisMaVille, @Pictofr, @BarberousseFilms et Soft Power Production
Contact presse : hanneli@louder-agency.com
Une exposition proposée par : @HeleneMastrandreas
Design graphique : @LaureRgd
L’exposition « Ce corps qui échappe » présente une série photographique qui montre le handicap invisible.
Du jeudi 17 septembre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 12h00 à 12h00
gratuit Tout public. A partir de 1 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T15:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T12:00:00+02:00_2026-09-17T12:00:00+02:00;2026-09-18T12:00:00+02:00_2026-09-18T12:00:00+02:00;2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00;2026-09-21T12:00:00+02:00_2026-09-21T12:00:00+02:00;2026-09-22T12:00:00+02:00_2026-09-22T12:00:00+02:00;2026-09-23T12:00:00+02:00_2026-09-23T12:00:00+02:00;2026-09-24T12:00:00+02:00_2026-09-24T12:00:00+02:00;2026-09-25T12:00:00+02:00_2026-09-25T12:00:00+02:00;2026-09-26T12:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-09-27T12:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00;2026-09-28T12:00:00+02:00_2026-09-28T12:00:00+02:00;2026-09-29T12:00:00+02:00_2026-09-29T12:00:00+02:00;2026-09-30T12:00:00+02:00_2026-09-30T12:00:00+02:00;2026-10-01T12:00:00+02:00_2026-10-01T12:00:00+02:00;2026-10-02T12:00:00+02:00_2026-10-02T12:00:00+02:00;2026-10-03T12:00:00+02:00_2026-10-03T12:00:00+02:00;2026-10-04T12:00:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00
Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS
Afficher la carte du lieu Mairie de Paris Centre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS 8 septembre 2026
- STAGE COLLAGE – TECHNIQUE MIXTES ÉRARD Paris 8 septembre 2026
- Yoga Vinyasa avec Shakti Candela Kiosque Citoyen du 12e PARIS 8 septembre 2026
- Dessin vital : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 8 septembre 2026
- Écrivain public Médiathèque Virginia Woolf Paris 8 septembre 2026