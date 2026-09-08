Informations pratiques

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion, la mairie de Paris Centre vous convie à l’exposition de photographies de Hélène Mastrandréas.

« Ce corps qui échappe » est une série photographique qui montre le handicap invisible.

Vernissage

Venez boire un verre en présence de l’artiste.

Jeudi 17 Septembre de 19h à 21h.

Entrée libre.

Quand voir l’exposition ?

Du 17 septembre au 4 octobre.

Accès libre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Où ?

Mairie de Paris Centre @mairiepariscentre

2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Sur les grilles de la mairie, en extérieur.

Accessibilité :

Accès PMR

Textes en FALC (Facile à Lire et à Comprendre)

Audiodescriptions

Avec le soutien de : @mairieParisCentre, @ParisMaVille, @Pictofr, @BarberousseFilms et Soft Power Production

Contact presse : hanneli@louder-agency.com

Une exposition proposée par : @HeleneMastrandreas

Design graphique : @LaureRgd

L’exposition « Ce corps qui échappe » présente une série photographique qui montre le handicap invisible.

Du jeudi 17 septembre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 12h00

gratuit Tout public. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T15:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T12:00:00+02:00_2026-09-17T12:00:00+02:00;2026-09-18T12:00:00+02:00_2026-09-18T12:00:00+02:00;2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00;2026-09-21T12:00:00+02:00_2026-09-21T12:00:00+02:00;2026-09-22T12:00:00+02:00_2026-09-22T12:00:00+02:00;2026-09-23T12:00:00+02:00_2026-09-23T12:00:00+02:00;2026-09-24T12:00:00+02:00_2026-09-24T12:00:00+02:00;2026-09-25T12:00:00+02:00_2026-09-25T12:00:00+02:00;2026-09-26T12:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-09-27T12:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00;2026-09-28T12:00:00+02:00_2026-09-28T12:00:00+02:00;2026-09-29T12:00:00+02:00_2026-09-29T12:00:00+02:00;2026-09-30T12:00:00+02:00_2026-09-30T12:00:00+02:00;2026-10-01T12:00:00+02:00_2026-10-01T12:00:00+02:00;2026-10-02T12:00:00+02:00_2026-10-02T12:00:00+02:00;2026-10-03T12:00:00+02:00_2026-10-03T12:00:00+02:00;2026-10-04T12:00:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS



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