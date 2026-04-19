Quinzaine de Noël Bletterans
Quinzaine de Noël Bletterans samedi 21 novembre 2026.
Bletterans
Quinzaine de Noël
65 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-11-21
De nombreux bons d’achats à gagner et des surprises ! .
65 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22 ucia.bletterans@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quinzaine de Noël
L’événement Quinzaine de Noël Bletterans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Bletterans (Jura)
- Permanence conseillère numérique Médiathèque de Bletterans Bletterans 21 avril 2026
- Tour de la Bresse Jurassienne 70B Bletterans Jura 1 mai 2026
- Bébés Lecteurs Médiatheque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans 21 mai 2026
- Don du sang Salle des Fêtes Bletterans 21 mai 2026
- Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA ADLCA Bletterans 22 mai 2026