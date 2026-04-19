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Quinzaine de Noël Bletterans

Quinzaine de Noël Bletterans samedi 21 novembre 2026.

Adresse : 65 Rue Louis-le-Grand

Ville : 39140 Bletterans

Département : Jura

Début : samedi 21 novembre 2026

Fin : dimanche 6 décembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Bletterans

Quinzaine de Noël

65 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-11-21

De nombreux bons d’achats à gagner et des surprises !   .

65 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22  ucia.bletterans@orange.fr

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English : Quinzaine de Noël

L’événement Quinzaine de Noël Bletterans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

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