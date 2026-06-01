Quinzaine des grillades, Biocoop Cholet, Chemillé-en-Anjou

Quinzaine des grillades Mardi 2 juin, 09h00 Biocoop Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Un barbecue bio, ça vous tente ?

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2 au 13 juin. Un barbecue bio, ça vous tente ?