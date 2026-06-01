Quinzaine des grillades, Biocoop Cholet, Chemillé-en-Anjou
Quinzaine des grillades, Biocoop Cholet, Chemillé-en-Anjou mardi 2 juin 2026.
Quinzaine des grillades Mardi 2 juin, 09h00 Biocoop Cholet Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00
Un barbecue bio, ça vous tente ?
Profitez de 10% de remise sur toutes les saucisses à la boucherie des Biocoop de Cholet. Découvrez également les marinades et les brochettes fait maison par nos bouchers.
Biocoop Cholet Biocoop Cholet Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@biocoop-cholet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.biocoop-cholet.fr/ »}]
2 au 13 juin. Un barbecue bio, ça vous tente ?
À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Exposition temporaire Graines de beauté Chemillé Chemillé-en-Anjou 2 juin 2026
- Planter sa jardinière d’aromatiques Chemillé Chemillé-en-Anjou 3 juin 2026
- Fêtons les plantes médicinales bio et locales Bio-logique Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026
- Fêtons les 40 ans du réseau Biocoop !, Biocoop Cholet, Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026
- FÊTONS les plantes médicinales et aromatiques LOCALES, Zone commerciale de l’Astrée, Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026