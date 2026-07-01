Informations pratiques

Haguenau

Quiz Disney-Pixar

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 19:45:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Entrez dans l’univers magique de Disney et Pixar lors d’un quiz en équipe à La Mauvaise Joueuse !

Venez vous affronter sur des questions féériques sur Disney Pixar !

N’hésitez pas à venir avec vos plus beaux accessoires Disney/Pixar

+ 1 pts pour les équipes qui nous feront rêver !

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Le quiz se déroule en équipe, il y a environ 30 questions.

Le quiz est par écrit sur ardoise (pas de rapidité).

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Step into the magical world of Disney and Pixar with a team quiz hosted by %E0 La Mauvaise Joueuse!

L’événement Quiz Disney-Pixar Haguenau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau