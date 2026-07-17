Quiz et dictée populaire, Collège Saint Jacques, Hazebrouck

Informations pratiques

Quiz et dictée populaire Samedi 26 septembre, 15h30 Collège Saint Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Quiz et dictée populaire proposés par Jean-Louis Dessaint à la salle de réfectoire du collège Saint-Jacques à 15h30 (accueil 15 h).

Collège Saint Jacques Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

En lien avec le programme « la plaque commémorative sort de l’ombre ».