AGENDA · Hazebrouck
Quiz et dictée populaire, Collège Saint Jacques, Hazebrouck
samedi 26 septembre 2026 · Collège Saint Jacques · Hazebrouck
Informations pratiques
Quiz et dictée populaire Samedi 26 septembre, 15h30 Collège Saint Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Quiz et dictée populaire proposés par Jean-Louis Dessaint à la salle de réfectoire du collège Saint-Jacques à 15h30 (accueil 15 h).
Collège Saint Jacques Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
En lien avec le programme « la plaque commémorative sort de l’ombre ».
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