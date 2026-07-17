UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hazebrouck

Quiz et dictée populaire, Collège Saint Jacques, Hazebrouck

samedi 26 septembre 2026 · Collège Saint Jacques · Hazebrouck

Quiz et dictée populaire, Collège Saint Jacques, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Collège Saint Jacques
Adresse
Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Quiz et dictée populaire Samedi 26 septembre, 15h30 Collège Saint Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Quiz et dictée populaire proposés par Jean-Louis Dessaint à la salle de réfectoire du collège Saint-Jacques à 15h30 (accueil 15 h).

Collège Saint Jacques Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
En lien avec le programme « la plaque commémorative sort de l’ombre ».

À voir aussi à Hazebrouck (Nord)