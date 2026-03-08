Quiz italien Thionville
Quiz italien Thionville mercredi 20 mai 2026.
Thionville
Quiz italien
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
À l’occasion de la Quinzaine italienne, la médiathèque te propose de tester tes connaissances sur l’Italie en créant ton propre quiz en équipe !
De 7 à 12 ans Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
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English :
As part of the Italian Fortnight, the media library invites you to test your knowledge of Italy by creating your own team quiz!
Ages 7 to 12 Registration required
L’événement Quiz italien Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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