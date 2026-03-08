Thionville

Quiz italien

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

À l’occasion de la Quinzaine italienne, la médiathèque te propose de tester tes connaissances sur l’Italie en créant ton propre quiz en équipe !

De 7 à 12 ans Sur inscriptionEnfants

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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

As part of the Italian Fortnight, the media library invites you to test your knowledge of Italy by creating your own team quiz!

Ages 7 to 12 Registration required

L’événement Quiz italien Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME