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Quiz « lecture(s) », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

dimanche 20 septembre 2026 · Musée des beaux-arts de Limoges · Limoges

Quiz « lecture(s) », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des beaux-arts de Limoges
Adresse
1 place de l'Evéché, 87000 Limoges, France
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit.

Quiz « lecture(s) » Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Quiz « lecture(s) »

Vous aimez jouer ?

Rendez-vous à l’auditorium pour tester, dans une ambiance détendue, vos connaissances sur l’art et la lecture avec un quiz animé par les équipes du musée de et de la Bfm.

Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr Construction par l’architecte Joseph Brousseau en 1766-1773. Le corps de logis principal, double en profondeur, est précédé d’une cour d’honneur, flanquée de cours secondaires sur lesquelles s’étendent les dépendances. L’édifice occupe une place au cœur de jardins à la française dont le tracé subsiste.
Quiz « lecture(s) »

François Mendras – Message © ADAGP, Paris, 2026

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