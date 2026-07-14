Quiz Les enseignes des commerces au siècle passé Résidence séniors Le Chai des Lumières Cognac

Informations pratiques

Cognac

Quiz Les enseignes des commerces au siècle passé

Résidence séniors Le Chai des Lumières 43 avenue Victor Hugo Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:30:00

fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Le club Soroptimist de Cognac vous invite à la seconde édition de son quiz sur les enseignes de commerces du siècle passé.

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Résidence séniors Le Chai des Lumières 43 avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

The Soroptimist Club of Cognac invites you to the second edition of its quiz on store signs from the last century.

L’événement Quiz Les enseignes des commerces au siècle passé Cognac a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Cognac