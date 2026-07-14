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Quiz Les enseignes des commerces au siècle passé Résidence séniors Le Chai des Lumières Cognac

samedi 7 novembre 2026 · Résidence séniors Le Chai des Lumières · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Résidence séniors Le Chai des Lumières
Adresse
43 avenue Victor Hugo
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Quiz Les enseignes des commerces au siècle passé

Résidence séniors Le Chai des Lumières 43 avenue Victor Hugo Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:30:00
fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Le club Soroptimist de Cognac vous invite à la seconde édition de son quiz sur les enseignes de commerces du siècle passé.
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Résidence séniors Le Chai des Lumières 43 avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

The Soroptimist Club of Cognac invites you to the second edition of its quiz on store signs from the last century.

L’événement Quiz Les enseignes des commerces au siècle passé Cognac a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Cognac

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