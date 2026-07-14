Quiz Les enseignes des commerces au siècle passé Résidence séniors Le Chai des Lumières Cognac
samedi 7 novembre 2026 · Résidence séniors Le Chai des Lumières · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Quiz Les enseignes des commerces au siècle passé
Résidence séniors Le Chai des Lumières 43 avenue Victor Hugo Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:30:00
fin : 2026-11-07 16:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Le club Soroptimist de Cognac vous invite à la seconde édition de son quiz sur les enseignes de commerces du siècle passé.
.
Résidence séniors Le Chai des Lumières 43 avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Soroptimist Club of Cognac invites you to the second edition of its quiz on store signs from the last century.
L’événement Quiz Les enseignes des commerces au siècle passé Cognac a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Nocturne | Cognac au fil des siècles Couvent des Récollets Cognac 14 juillet 2026
- Il était une fois… le fleuve Charente Cognac 15 juillet 2026
- 30 millions d’amis | Visites OPNI Couvent des Récollets Cognac 15 juillet 2026
- En voiture Simone ! | Visite OPNI Couvent des Récollets Cognac 15 juillet 2026
- Soirée | Timeless Trio à l’Indigo Martell Cognac 17 juillet 2026