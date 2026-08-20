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Quiz manga Totems Pacé

samedi 3 octobre 2026 · Totems · Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Quiz manga Totems Pacé Samedi 3 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Quizz et échange autour des collections de manga

Venez tester vos connaissances sur l’univers des mangas et échanger sur vos titres préférés. Des goodies à remporter !
Samedi 3 octobre à 16h.
Dans le cadre de Biblis en folie.
Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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