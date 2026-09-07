Quiz manga, Totems, Pacé

Informations pratiques

Quiz manga Samedi 3 octobre, 16h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez tester vos connaissances sur l’univers des mangas et échanger sur vos titres préférés. Des goodies à remporter !

Samedi 3 octobre à 16h.

Dans le cadre de Biblis en folie.

Gratuit.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Quizz et échange autour des collections de manga Animation

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