Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Quiz sur les animaux Médiathèques Aqua-Libris

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 17:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Quiz sur les animaux !

Tout public; .

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Quiz sur les animaux Médiathèques Aqua-Libris

L’événement Quiz sur les animaux Médiathèques Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre