AGENDA · La Ciotat
Quiz’art, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE · La Ciotat
Informations pratiques
Quiz’art Samedi 19 septembre, 17h00 Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez tester vos connaissances sur le patrimoine en péril.
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette
Venez tester vos connaissances sur le patrimoine en péril.
©Ville de La Ciotat
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