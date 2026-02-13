Quizz culture G, Poney Fringant, Bordeaux

Quizz culture G Mercredi 4 mars, 19h00 Poney Fringant Gironde

Entrée (gratuite) – Inscription pour le quizz

Après un blind test bien rythmé le mois dernier au PF, place au défi des neurones

En équipe de 3 ou 4, venez vous frotter à une série d’épreuves qui feront appel à votre culture générale, votre mémoire, votre sang-froid… et un peu plus encore

Au Poney Fringant (97, rue Malbec 33800 Bordeaux) → 5 minutes de la gare Saint-Jean

Mercredi 6 mars, de 19h à 22h

Entrée gratuite

Alors, qui sera le prochain Émilien de la soirée ?

