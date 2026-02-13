Quizz culture G, Poney Fringant, Bordeaux
Quizz culture G, Poney Fringant, Bordeaux mercredi 4 mars 2026.
Quizz culture G Mercredi 4 mars, 19h00 Poney Fringant Gironde
Entrée (gratuite) – Inscription pour le quizz
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-04T19:00:00+01:00 – 2026-03-04T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-04T19:00:00+01:00 – 2026-03-04T22:00:00+01:00
Après un blind test bien rythmé le mois dernier au PF, place au défi des neurones
En équipe de 3 ou 4, venez vous frotter à une série d’épreuves qui feront appel à votre culture générale, votre mémoire, votre sang-froid… et un peu plus encore
Au Poney Fringant (97, rue Malbec 33800 Bordeaux) → 5 minutes de la gare Saint-Jean
Mercredi 6 mars, de 19h à 22h
Entrée gratuite
Alors, qui sera le prochain Émilien de la soirée ?
Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.unionsaintjean.org/wp-content/uploads/2026/01/Fete-de-la-Saint-Jean-3-800×450.jpg.webp »}]
En équipe de 3 ou 4, venez vous frotter à une série d’épreuves qui feront appel à votre culture générale, votre mémoire, votre sang-froid… et un peu plus encore quizz quiz