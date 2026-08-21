Quizz littéraire, Bibliothèque Municipale de Wattrelos, Wattrelos
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Wattrelos · Wattrelos
Informations pratiques
Quizz littéraire Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Municipale de Wattrelos Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Quiz littéraire pour adultes
Venez tester vos connaissances littéraires dans une ambiance conviviale et ludique ! Auteurs, œuvres célèbres, personnages, citations ou encore grands classiques : relevez les défis et tentez de devenir incollable sur la littérature.
#Biblisenfolie2026
#Nuitdesbibliothèques
Bibliothèque Municipale de Wattrelos 2, rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03.20.81.66.38 https://www.bm-wattrelos.fr/
Pour adulte
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