Quizz musical, Bibliothèque Municipale de Wattrelos, Wattrelos

Informations pratiques

Quizz musical Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Municipale de Wattrelos Nord

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Quizz musical spécial Méditerranée !

Bibliothèque Municipale de Wattrelos 2, rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03.20.81.66.38 https://www.bm-wattrelos.fr/

Biblis en folie 2026 / Nuit des bibliothèques 2026

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