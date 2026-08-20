AGENDA · Wattrelos
Quizz musical, Bibliothèque Municipale de Wattrelos, Wattrelos
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Wattrelos · Wattrelos
Informations pratiques
Quizz musical Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Municipale de Wattrelos Nord
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Quizz musical spécial Méditerranée !
Bibliothèque Municipale de Wattrelos 2, rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03.20.81.66.38 https://www.bm-wattrelos.fr/
Biblis en folie 2026 / Nuit des bibliothèques 2026
©Bibliothèque Municipale de Wattrelos
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