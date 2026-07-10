Rabbit Hole Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
mardi 23 mars 2027 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Rabbit Hole Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-23 19:00:00
fin : 2027-03-24
Date(s) :
2027-03-23 2027-03-24 2027-03-25
Durée 1h10
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE JULIEN DUBUC
Plonger dans ce spectacle hypnotisant offre une expérience sensorielle rare, déconnectée, hors du temps. Un portail vers une autre dimension de l’existence. Dans un futur proche, trois personnes de trois générations différentes, se retrouvent au même endroit au même moment, autour d’une fontaine étrange et mystérieuse. C’est un puit sans fond, un vortex abyssal qui aspire l’attention et agit comme une zone blanche où toute technologie est bannie. Avec son collectif INVIVO, Julien Dubuc puise à la source des arts numériques pour déployer des scénographies mystérieuses qui jouent sur
le trouble de notre perception.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : Rabbit Hole Théâtre de l’Union
L’événement Rabbit Hole Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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