Rabbit Hole Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Rabbit Hole Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 19:00:00

fin : 2027-03-24

Date(s) :

2027-03-23 2027-03-24 2027-03-25

Durée 1h10

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE JULIEN DUBUC

Plonger dans ce spectacle hypnotisant offre une expérience sensorielle rare, déconnectée, hors du temps. Un portail vers une autre dimension de l’existence. Dans un futur proche, trois personnes de trois générations différentes, se retrouvent au même endroit au même moment, autour d’une fontaine étrange et mystérieuse. C’est un puit sans fond, un vortex abyssal qui aspire l’attention et agit comme une zone blanche où toute technologie est bannie. Avec son collectif INVIVO, Julien Dubuc puise à la source des arts numériques pour déployer des scénographies mystérieuses qui jouent sur

le trouble de notre perception.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Rabbit Hole Théâtre de l’Union

L’événement Rabbit Hole Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole