Nérac

Racer café Concert Black Limousine

13 Quai Lusignan Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Racer Café accueille le groupe Black-Limousine pour un concert live aux sonorités rock et vintage. Inspiré des grands classiques, le groupe revisite avec énergie un répertoire entraînant qui sent bon la route, les guitares électriques et les rythmes qui donnent envie de bouger.

Dans un décor convivial au bord de la Baïse, cette soirée promet un vrai moment de lâcher-prise, entre musique live et ambiance estivale. Idéal pour prolonger la soirée entre amis ou simplement profiter d’un concert en toute simplicité.

Entrée libre. .

13 Quai Lusignan Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 15 68 61

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English : Racer café Concert Black Limousine

L’événement Racer café Concert Black Limousine Nérac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Albret