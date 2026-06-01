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Racer Café Concert Wisen Clay Racer Café Nérac

Racer Café Concert Wisen Clay Racer Café Nérac

Racer Café Concert Wisen Clay Racer Café Nérac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Racer Café

Adresse : 13 Quai Lusignan

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif :

Nérac

Racer Café Concert Wisen Clay

Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 05:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

Préparez-vous pour une soirée placée sous le signe du rock avec Wisen Clay en concert au Racer Café Restaurant !
Le groupe vous embarque dans un univers pop rock énergique avec un répertoire rythmé, des reprises incontournables et une ambiance qui promet de faire vibrer la salle jusqu’au bout de la nuit.
Entre amis, en famille ou entre passionnés de musique live, venez profiter d’un moment convivial dans l’ambiance unique du Racer Café.
Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs de rock et de bonne humeur !
Bar et restauration sur place.
Entrée libre.   .

Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 15 68 61 

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English : Racer Café Concert Wisen Clay

L’événement Racer Café Concert Wisen Clay Nérac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Albret

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