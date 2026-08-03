RACHEL WILLIS-SØRENSEN Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

RACHEL WILLIS-SØRENSEN

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 20:00:00

fin : 2027-04-28 21:30:00

Date(s) :

2027-04-28

Après une Thaïs éblouissante en ouverture de la saison 25-26, la rayonnante soprano américaine revient au Capitole pour un récital exceptionnel.

Sa voix opulente et son timbre lumineux, qui ont conquis Vienne, Londres et New York, explorent ici les mélodies de Sibelius, Strauss et Rachmaninov. Trois univers, mais une même exigence des pages qui réclament à la fois puissance et demi-teintes, éclat et abandon. Avec à ses côtés la pianiste géorgienne Tamar Sanikidze, sa complice de longue date, Rachel Willis-Sørensen offre un lyrisme sans réserve, ample et généreux. 20 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr

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English :

After a dazzling performance as Tha%EFs to kick off the 25-26 season, the radiant American soprano returns to the Capitole for an exceptional recital.

L’événement RACHEL WILLIS-SØRENSEN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE