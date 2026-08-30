Rachmaninoff – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis
samedi 3 octobre 2026 · Conservatoire de Rungis · RUNGIS
Informations pratiques
RÉCITAL À DEUX PIANOS
Antonio Pompa-Baldi & Emanuela Friscioni
Ce récital s’inscrit au cœur d’un héritage musical étroitement lié à Victor Babin et Vitya Vronsky, dont l’histoire se confond avec celle du répertoire pour deux pianos aux États-Unis.
Antonio Pompa-Baldi et Emanuela Friscioni interprètent deux monuments du répertoire pour deux pianos : la Suite n°1 op. 5 et la Suite n°2 op. 17 de Rachmaninov. Deux œuvres de jeunesse où se déploient contrastes dramatiques, virtuosité, lyrisme ample et nostalgie du culte orthodoxe.
Un programme essentiel et spectaculaire, une plongée dans le romantisme russe, mais aussi au cœur d’une tradition du duo de pianos portée jusqu’à nous, au Festival, par ses héritiers directs.
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Rachmaninoff: Suite n°1 op. 5
Rachmaninoff: Suite n°2 op. 17
Billetterie: Tarif plein 20€ – Tarif Réduit 15€
https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026
https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/rachmaninoff
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