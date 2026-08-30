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Rachmaninoff – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis

samedi 3 octobre 2026 · Conservatoire de Rungis · RUNGIS

Rachmaninoff – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00
Heure de fin
18:55
Lieu
Conservatoire de Rungis
Adresse
4 Pl. du Général de Gaulle
Ville
94150 RUNGIS
Département
Val-de-Marne
Tarif
Tarif plein 20€ - Tarif Réduit 15€

RÉCITAL À DEUX PIANOS
Antonio Pompa-Baldi & Emanuela Friscioni

Ce récital s’inscrit au cœur d’un héritage musical étroitement lié à Victor Babin et Vitya Vronsky, dont l’histoire se confond avec celle du répertoire pour deux pianos aux États-Unis.
Antonio Pompa-Baldi et Emanuela Friscioni interprètent deux monuments du répertoire pour deux pianos : la Suite n°1 op. 5 et la Suite n°2 op. 17 de Rachmaninov. Deux œuvres de jeunesse où se déploient contrastes dramatiques, virtuosité, lyrisme ample et nostalgie du culte orthodoxe.
Un programme essentiel et spectaculaire, une plongée dans le romantisme russe, mais aussi au cœur d’une tradition du duo de pianos portée jusqu’à nous, au Festival, par ses héritiers directs.

Rachmaninoff: Suite n°1 op. 5
Rachmaninoff: Suite n°2 op. 17

Billetterie: Tarif plein 20€ – Tarif Réduit 15€
https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026
https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/rachmaninoff

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