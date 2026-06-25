Rachmaninov / Janáček Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement jeudi 19 novembre 2026.

Lyon 3e Arrondissement

Rachmaninov / Janáček

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19 22:00:00

Date(s) :

2026-11-19 2026-11-21

Écouter ces deux pièces de Janáček, c’est respirer un grand bol d’air frais, faire le plein d’une énergie revigorante. Le compositeur morave aimait profondément la culture russe et n’aurait certainement pas renié le voisinage de Rachmaninov.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Rachmaninov / Janáček

Listening to these two pieces by Janáček is like taking a deep breath of fresh air and recharging with invigorating energy. The Moravian composer had a deep love for Russian culture and would certainly not have objected to being grouped alongside Rachmaninoff.

L’événement Rachmaninov / Janáček Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme