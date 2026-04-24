Racines Résonnantes, Les Amis du Sahel, Bordeaux

Racines Résonnantes Jeudi 21 mai, 10h00 Les Amis du Sahel Gironde

Entrée libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Par : le Collectif des Artistes Africains et de la Diaspora de Nouvelle-Aquitaine (CAADNA)

“Racines résonnantes” est un projet de création et de médiation culturelle consacré aux liens historiques et contemporains entre l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, à travers la musique, la danse et la parole. Il vise à valoriser le patrimoine immatériel afro-latino-américain, à promouvoir le métissage des rythmes (africains, cubains, antillais) et à favoriser le dialogue interculturel, en particulier auprès des jeunes publics. Le projet se déploie en trois volets complémentaires : un spectacle vivant musical et chorégraphique, une conférence-rencontre à dimension historique et pédagogique, et des ateliers participatifs de pratiques artistiques.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Les Amis du Sahel 6 rue Pilet Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « actusartistesafricains33@gmail.com »}]

Projet de création et de médiation culturelle consacré aux liens historiques et contemporains entre l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes. Afrique Médiation culturelle