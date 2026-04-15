Raclette CAP, La BASE, Rouen
Raclette CAP, La BASE, Rouen jeudi 17 décembre 2026.
Raclette CAP Jeudi 17 décembre, 18h30 La BASE Seine-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T18:30:00+01:00 – 2026-12-17T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-17T18:30:00+01:00 – 2026-12-17T22:00:00+01:00
La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie
Raclette de fin d’année des fresqueurs·euses et des personnes intéressées par les fresques. Apéro Raclette
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