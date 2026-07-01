AGENDA · Paris
Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris
Informations pratiques
Rejoignez-nous pour écouter histoires, comptines et jeux de doigts, pour les enfants de 0 à 3 ans.
Rejoignez nous pour une heure du conte dédiée aux tout-petits !
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h15 à 11h30
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:15:00+02:00
fin : 2026-09-12T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:15:00+02:00_2026-09-12T11:30:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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