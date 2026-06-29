UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris

Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris

Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris samedi 10 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque Gutenberg
Adresse
8 rue de la Montagne d'Aulas
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026

Rejoignez-nous pour écouter histoires, comptines et jeux de doigts, pour les enfants de 0 à 3 ans.

Rejoignez nous pour une heure du conte dédiée aux tout-petits !
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h15 à 11h30
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T13:15:00+02:00
fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T10:15:00+02:00_2026-10-10T11:30:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Gutenberg et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)