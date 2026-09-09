Racontines C’est l’heure des champignons ! Place de l’Echevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Racontines C’est l’heure des champignons !

Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-10-21 11:00:00

Date(s) :

2026-10-21

La médiathèque vous propose les Racontines d’automne lectures et atelier créatif pour fêter la saison !

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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39

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English :

The library invites you to Autumn Storytime : readings and a creative workshop to celebrate the season!

L’événement Racontines C’est l’heure des champignons ! Saintes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge