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AGENDA · Saintes

Racontines C’est l’heure des champignons ! Place de l’Echevinage Saintes

mercredi 21 octobre 2026 · Place de l'Echevinage · Saintes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place de l'Echevinage
Adresse
Médiathèque François Mitterrand
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Racontines C’est l’heure des champignons !

Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 11:00:00

Date(s) :
2026-10-21

La médiathèque vous propose les Racontines d’automne lectures et atelier créatif pour fêter la saison !
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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 

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English :

The library invites you to Autumn Storytime : readings and a creative workshop to celebrate the season!

L’événement Racontines C’est l’heure des champignons ! Saintes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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