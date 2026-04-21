Racontines : contes & comptines (0-3ans) Feuille Blanche, Café Noir Paris

Avec Lucine offrez un moment de plaisir, de partage, une bulle de bonheur et de douceur. Éveiller l’imaginaire de bébé à travers mots, images et sons. Permettre à bébé de vivre des aventures et d’appréhender ses émotions.

Le spectacle dure environ 40min et il y a 2 sessions par mois.

Soyez à l’heure, voir 10min en avance si c’est possible !

Un spectacle contes & comptines pour les enfants de 0 a 3ans au café Feuille Blanche, Café Noir.

Le samedi 30 mai 2026

de 11h00 à 11h45

Le samedi 30 mai 2026

de 10h00 à 10h45

payant

15 euros / enfant

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T14:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T10:45:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T11:45:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue truffaut 75017 Paris



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