Racontines Kamishibaï à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

jeudi 10 décembre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Racontines Kamishibaï à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 10:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Racontines Kamishibaï à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Histoires, comptines et jeux de doigts pour le plaisir des tout-petits !

En partenariat avec le RPE.

Enfants de 0 à 3 ans .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Kamishiba Storytelling at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Racontines Kamishibaï à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert