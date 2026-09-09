Racontines Souvenirs de vacances Place de l’Échevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Racontines Souvenirs de vacances

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Lecture d’albums choisis pour les enfants de 4 à 8 ans.

.

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytime featuring selected picture books for children ages 4–8.

L’événement Racontines Souvenirs de vacances Saintes a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge