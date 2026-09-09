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Racontines Souvenirs de vacances Place de l’Échevinage Saintes

samedi 26 septembre 2026 · Place de l'Échevinage · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place de l'Échevinage
Adresse
Médiathèque François Mitterrand
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Racontines Souvenirs de vacances

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Lecture d’albums choisis pour les enfants de 4 à 8 ans.
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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 

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English :

Storytime featuring selected picture books for children ages 4–8.

L’événement Racontines Souvenirs de vacances Saintes a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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