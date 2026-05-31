« Radio Live – le jour d’après Ukraine » de Aurélie Charon & le collectif Radio Live Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
« Radio Live – le jour d’après Ukraine » de Aurélie Charon & le collectif Radio Live Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris jeudi 5 novembre 2026.
Vaste projet documentaire sans
équivalent dans l’histoire du spectacle vivant, Radio Live se décline aujourd’hui en deux nouveaux chapitres, vécus
et écrits à Kyiv et au Caire. Sur scène, témoignages, dialogues, musique et
images tissent des récits traversés par la question de la reconstruction.
Depuis
plus de dix ans, Aurélie Charon mène un projet très singulier, situé entre les enjeux
du théâtre documentaire et les codes de la radio en direct. Radio Live tient à la fois du portrait de générations et d’une conversation au long
cours autour des questions d’engagement et de transmission, en racontant le
monde depuis les récits de jeunes gens qui en vivent les soubresauts les plus
violents. Chaque chapitre invite deux personnes sur scène, comme autant de
parcours de vie qui se déploient entre dialogue, vidéo et musique. Avec Vivantes (présenté à Chaillot en avril 2024), Nos
vies à venir et Réuni.es, le collectif ouvrait un nouveau
cycle de cette fresque. Les deux chapitres du « jour d’après » en forment le
second temps, nourri à la fois par les liens tissés avec celles et ceux embarqués
depuis plusieurs années et la vivacité des nouvelles rencontres. Au fil de
séjours en Ukraine et en Égypte, les uns et les autres échangent leurs récits,
interrogent leurs parents, leurs villes, leurs langues. Ces moments filmés nourrissent
au plateau un carnet de bord collectif, fait d’images, dessins, musique et
paroles. Chaque soir, leurs échanges se rejouent, différemment, dans l’urgence
du présent. Ces nouveaux chapitres présentés à Chaillot abordent les thèmes de la
reconstruction et de la réparation, dans un geste politique et
volontariste : être dans le mouvement, l’action et la création pour
envisager un futur commun.
Vincent
Théval
Durée : 2h20
Catégorie :
- Festival d’Automne à Paris 2026
- Théâtre documentaire
- Musique
- Dès 13 ans
- Création mondiale
Depuis plus de 10 ans, la productrice et animatrice radiophonique Aurélie Charon part, micro en main à la rencontre de femmes et d’hommes témoignant de leur réalité dans des zones ébranlées. Ce spectacle hors norme est consacré à l’ Ukraine où il a été écrit.
Du jeudi 05 novembre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :
samedi
de 15h00 à 17h20
jeudi
de 19h30 à 22h00
payant
De 10 à 25 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-05T20:30:00+01:00
fin : 2026-11-07T18:20:00+01:00
Date(s) : 2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T22:00:00+02:00;2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T17:20:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/radio-live-le-jour-dapres-ukraine-aurelie-charon-et-le-collectif-radio-live +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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