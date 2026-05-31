Vaste projet documentaire sans

équivalent dans l’histoire du spectacle vivant, Radio Live se décline aujourd’hui en deux nouveaux chapitres, vécus

et écrits à Kyiv et au Caire. Sur scène, témoignages, dialogues, musique et

images tissent des récits traversés par la question de la reconstruction.

Depuis

plus de dix ans, Aurélie Charon mène un projet très singulier, situé entre les enjeux

du théâtre documentaire et les codes de la radio en direct. Radio Live tient à la fois du portrait de générations et d’une conversation au long

cours autour des questions d’engagement et de transmission, en racontant le

monde depuis les récits de jeunes gens qui en vivent les soubresauts les plus

violents. Chaque chapitre invite deux personnes sur scène, comme autant de

parcours de vie qui se déploient entre dialogue, vidéo et musique. Avec Vivantes (présenté à Chaillot en avril 2024), Nos

vies à venir et Réuni.es, le collectif ouvrait un nouveau

cycle de cette fresque. Les deux chapitres du « jour d’après » en forment le

second temps, nourri à la fois par les liens tissés avec celles et ceux embarqués

depuis plusieurs années et la vivacité des nouvelles rencontres. Au fil de

séjours en Ukraine et en Égypte, les uns et les autres échangent leurs récits,

interrogent leurs parents, leurs villes, leurs langues. Ces moments filmés nourrissent

au plateau un carnet de bord collectif, fait d’images, dessins, musique et

paroles. Chaque soir, leurs échanges se rejouent, différemment, dans l’urgence

du présent. Ces nouveaux chapitres présentés à Chaillot abordent les thèmes de la

reconstruction et de la réparation, dans un geste politique et

volontariste : être dans le mouvement, l’action et la création pour

envisager un futur commun.

Vincent

Théval

Durée : 2h20

Catégorie :

Festival d’Automne à Paris 2026

Théâtre documentaire

Musique

Dès 13 ans

Création mondiale

Depuis plus de 10 ans, la productrice et animatrice radiophonique Aurélie Charon part, micro en main à la rencontre de femmes et d’hommes témoignant de leur réalité dans des zones ébranlées. Ce spectacle hors norme est consacré à l’ Ukraine où il a été écrit.

Du jeudi 05 novembre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :

samedi

de 15h00 à 17h20

jeudi

de 19h30 à 22h00

payant

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-05T20:30:00+01:00

fin : 2026-11-07T18:20:00+01:00

Date(s) : 2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T22:00:00+02:00;2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T17:20:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/radio-live-le-jour-dapres-ukraine-aurelie-charon-et-le-collectif-radio-live +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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