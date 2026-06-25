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AGENDA · Aubusson

Radiorama Théâtre Jean Lurçat Aubusson

vendredi 10 juillet 2026 · Théâtre Jean Lurçat · Aubusson

Radiorama Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre Jean Lurçat
Adresse
16 Avenue des Lissiers
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Tarif

Aubusson

Radiorama

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-10

Exposition sonore du 11 juillet au 16 août

3 stations à découvrir en déambulation

1 Piscine intercommunale
2 Place tabard Rue Vieille
3 Coline du Chapitre

Vernissage déambulatoire ven. 10 juillet à 19h • RDV au théâtre   .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Radiorama

L’événement Radiorama Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin

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