Radiorama Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Informations pratiques

Aubusson

Radiorama

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-10

Exposition sonore du 11 juillet au 16 août

3 stations à découvrir en déambulation

1 Piscine intercommunale

2 Place tabard Rue Vieille

3 Coline du Chapitre

Vernissage déambulatoire ven. 10 juillet à 19h • RDV au théâtre .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Radiorama

L’événement Radiorama Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin