Radiorama Théâtre Jean Lurçat Aubusson
vendredi 10 juillet 2026 · Théâtre Jean Lurçat · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
Radiorama
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-10
Exposition sonore du 11 juillet au 16 août
3 stations à découvrir en déambulation
1 Piscine intercommunale
2 Place tabard Rue Vieille
3 Coline du Chapitre
Vernissage déambulatoire ven. 10 juillet à 19h • RDV au théâtre .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Radiorama
L’événement Radiorama Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin
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