Radiorama, Médiathèque intercommunale de Thouars, Thouars

Informations pratiques

Radiorama 2 – 4 octobre Médiathèque intercommunale de Thouars Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Lieu d’écoute et de regard, les stations météo-

radiophoniques Radiorama vous invitent à rêver et à

observer sous un nouveau jour un panorama réel à la

lumière d’un récit de fction assorti à votre humeur.

Les trois stations (Nuage, Pluie et Ouragan) vous

convient à écouter l’un des 27 fragments d’œuvres

littéraires qu’elles contiennent, selon 3 critères :

climat ambiant, matières environnantes et humeur.

D’Alice au pays des Merveilles à Frankenstein,

en passant par 20 000 Lieues sous les mers

et Madame Bovary, Radiorama vous ofre la

possibilité de composer votre propre expérience,

mêlant récit et paysage.

Création de la Cie le Théâtre dans la Forêt, en

collaboration avec les artistes Emma Pinoteau et

Axel Amiaud, Radiorama fait entrer en résonance

météo extérieure et ressenti intime. Les stations

ont pour vocation de faire sortir les textes

littéraires de leurs lieux de prédilection habituels

et permettent, pour quelques minutes, d’ofrir une

nouvelle perspective au paysage observé.

Médiathèque intercommunale de Thouars 12 rue Porte de Paris Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549664186 http://www.reseaulecturethouarsais.fr

Biblis en folie 2026

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