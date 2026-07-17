Radiorama, Médiathèque intercommunale de Thouars, Thouars
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale de Thouars · Thouars
Informations pratiques
Radiorama 2 – 4 octobre Médiathèque intercommunale de Thouars Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00
Lieu d’écoute et de regard, les stations météo-
radiophoniques Radiorama vous invitent à rêver et à
observer sous un nouveau jour un panorama réel à la
lumière d’un récit de fction assorti à votre humeur.
Les trois stations (Nuage, Pluie et Ouragan) vous
convient à écouter l’un des 27 fragments d’œuvres
littéraires qu’elles contiennent, selon 3 critères :
climat ambiant, matières environnantes et humeur.
D’Alice au pays des Merveilles à Frankenstein,
en passant par 20 000 Lieues sous les mers
et Madame Bovary, Radiorama vous ofre la
possibilité de composer votre propre expérience,
mêlant récit et paysage.
Création de la Cie le Théâtre dans la Forêt, en
collaboration avec les artistes Emma Pinoteau et
Axel Amiaud, Radiorama fait entrer en résonance
météo extérieure et ressenti intime. Les stations
ont pour vocation de faire sortir les textes
littéraires de leurs lieux de prédilection habituels
et permettent, pour quelques minutes, d’ofrir une
nouvelle perspective au paysage observé.
Médiathèque intercommunale de Thouars 12 rue Porte de Paris Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549664186 http://www.reseaulecturethouarsais.fr
Biblis en folie 2026
©theatredanslaforet
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