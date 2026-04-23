Carcassonne

RAID DES BOGOMILES 2026

Carcassonne Aude

Tarif : 29 – 29 – 239 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 11:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Le Grand Raid des Cathares est un évènement d’Ultra Trail, regroupant 7 formats de courses différents. Que vous soyez débutants en trail ou confirmés, il y en a pour tous les profils.

Créé en 2015, le Grand Raid des Cathares a organisé sa douzième édition les 22, 23 et 24 octobre 2026 au départ de Carcassonne dans l’Aude.

Le raid des Bogomiles est une course limitée à 500 participants. Les coureurs s’élanceront pour 101 km et 4300 m de dénivelé, environ, depuis la porte de Narbonne (Place du Prado) de la Cité de Carcassonne, le vendredi 23 octobre, à 11 heures pour le château d’Arques.

Elle se réalise en un temps maximal de 26 heures.

7 épreuves sont au programme

*Grand Raid des Cathares 161 km 7 000 m D+, le 22 octobre à 21h

*Raid des Bogomiles 101 km 4 300 m D+, le 23 octobre à 11h

*Raid des Troubadours 85 km 3 200 D+, le 23 octobre à 9h

*Trail des Hérétiques 63 km 2 750 m D+, le 24 octobre à 4h

*Trail des Colombes 41 km 1 300 m D+ le 24 octobre à 8h

*Trail des Patarins |: 25 km 850 m D+, le 23 octobre à 14h

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, le 23 octobre à 20h

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 83 99 46 46 organisation@grandraid-cathares.fr

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English :

The Grand Raid des Cathares is an Ultra Trail event, with 7 different race formats. Whether you’re a beginner or an experienced trail runner, there’s something for everyone.

Created in 2015, the Grand Raid des Cathares held its twelfth edition on October 22, 23 and 24, 2026, departing from Carcassonne in the Aude department.

The raid des Bogomiles is a race limited to 500 participants. Runners will set off for 101 km and 4300 m of ascent, approximately, from the Porte de Narbonne (Place du Prado) in the Cité de Carcassonne, on Friday October 23, at 11 a.m. for the Château d’Arques.

It will take a maximum of 26 hours to complete.

7 events are on the program:

*Grand Raid des Cathares: 161 km: 7,000 m D+, October 22 at 9 p.m

*Raid des Bogomiles: 101 km: 4,300 m D+, October 23 at 11 a.m

*Raid des Troubadours: 85 km: 3,200 D+, October 23 at 9am

*Trail des Hérétiques: 63 km: 2,750 m D+, October 24 at 4am

*Trail des Colombes: 41 km: 1,300 m D+, October 24 at 8am

*Trail des Patarins 25 km 850 m D+, October 23 at 2pm

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, October 23 at 8pm

L’événement RAID DES BOGOMILES 2026 Carcassonne a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT