Informations pratiques

Rodez

Raid des jeunes aventuriers

Berges de Layoule Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif enfant

Tarif Standard

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Raid Aventure Aveyron vous propose un Raid multisport découverte accessible aux jeunes et aux ados avec un parcours autour de Layoule à Rodez.

Le raid proposera un enchainement d’activités (VTT, course d’orientation, biathlon, épreuve surprise) en équipe de deux (jeunes à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte / 2 jeunes entre 12 et 18 ans) avec des durées adaptées aux tranches d’âge.

Prêts à relever le défi ? Entre nature, sport et esprit d’équipe avec tes parents ou copains , viens vivre une aventure inoubliable ! Parcours, défis, découvertes et bonne humeur seront au rendez-vous le 13 septembre, note le bien ! 20 .

Berges de Layoule Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 08 90 27 57 raidaventure12@gmail.com

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English :

Raid Aventure Aveyron offers a multi-sport adventure tour designed for young people and teens, featuring a route around Layoule and Rodez.

L’événement Raid des jeunes aventuriers Rodez a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)