Raid des jeunes aventuriers Rodez
dimanche 13 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Raid des jeunes aventuriers
Berges de Layoule Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif enfant
Tarif Standard
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Raid Aventure Aveyron vous propose un Raid multisport découverte accessible aux jeunes et aux ados avec un parcours autour de Layoule à Rodez.
Le raid proposera un enchainement d’activités (VTT, course d’orientation, biathlon, épreuve surprise) en équipe de deux (jeunes à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte / 2 jeunes entre 12 et 18 ans) avec des durées adaptées aux tranches d’âge.
Prêts à relever le défi ? Entre nature, sport et esprit d’équipe avec tes parents ou copains , viens vivre une aventure inoubliable ! Parcours, défis, découvertes et bonne humeur seront au rendez-vous le 13 septembre, note le bien ! 20 .
Berges de Layoule Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 08 90 27 57 raidaventure12@gmail.com
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English :
Raid Aventure Aveyron offers a multi-sport adventure tour designed for young people and teens, featuring a route around Layoule and Rodez.
L’événement Raid des jeunes aventuriers Rodez a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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