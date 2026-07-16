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Raid des jeunes aventuriers Rodez

dimanche 13 septembre 2026 · Rodez

Raid des jeunes aventuriers Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Berges de Layoule
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif enfant Tarif Standard

Rodez

Raid des jeunes aventuriers

Berges de Layoule Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif enfant
Tarif Standard

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Raid Aventure Aveyron vous propose un Raid multisport découverte accessible aux jeunes et aux ados avec un parcours autour de Layoule à Rodez.
Le raid proposera un enchainement d’activités (VTT, course d’orientation, biathlon, épreuve surprise) en équipe de deux (jeunes à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte / 2 jeunes entre 12 et 18 ans) avec des durées adaptées aux tranches d’âge.
Prêts à relever le défi ? Entre nature, sport et esprit d’équipe avec tes parents ou copains , viens vivre une aventure inoubliable ! Parcours, défis, découvertes et bonne humeur seront au rendez-vous le 13 septembre, note le bien ! 20  .

Berges de Layoule Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 08 90 27 57  raidaventure12@gmail.com

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English :

Raid Aventure Aveyron offers a multi-sport adventure tour designed for young people and teens, featuring a route around Layoule and Rodez.

L’événement Raid des jeunes aventuriers Rodez a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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