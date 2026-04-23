Carcassonne

RAID DES TROUBADOURS 2026

Carcassonne Aude

Tarif : 29 – 29 – 239 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 09:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Le Grand Raid des Cathares est un évènement d’Ultra Trail, regroupant 7 formats de courses différents. Que vous soyez débutants en trail ou confirmés, il y en a pour tous les profils.

Créé en 2015, le Grand Raid des Cathares a organisé sa douzième édition les 22, 23 et 24 octobre 2026 au départ de Carcassonne

Le Raid des Troubadours 85 km 3 200 D+, le 23 octobre à 9h.

Le Raid des Troubadours est une aventure unique, née dans l’esprit des grandes traversées épique du Pays Cathare. Inspiré par l’âme du Grand Raid des Cathares, ce nouvel événement plonge les coureurs au cœur d’un territoire façonné par les châteaux perchés, les sentiers oubliés et la voix des poètes occitans.

Au fil des kilomètres, les participants empruntent des chemins historiques reliant cités médiévales, vallons secrets et crêtes ventées.

7 épreuves sont au programme

*Grand Raid des Cathares 161 km 7 000 m D+, le 22 octobre à 21h

*Raid des Bogomiles 101 km 4 300 m D+, le 23 octobre à 11h

*Raid des Troubadours 85 km 3 200 D+, le 23 octobre à 9h

*Trail des Hérétiques 63 km 2 750 m D+, le 24 octobre à 4h

*Trail des Colombes 41 km 1 300 m D+ le 24 octobre à 8h

*Trail des Patarins |: 25 km 850 m D+, le 23 octobre à 14h

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, le 23 octobre à 20h

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 83 99 46 46 organisation@grandraid-cathares.fr

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English :

The Grand Raid des Cathares is an Ultra Trail event, with 7 different race formats. Whether you’re a beginner or an experienced trail runner, there’s something for everyone.

Created in 2015, the Grand Raid des Cathares held its twelfth edition on October 22, 23 and 24, 2026, departing from Carcassonne

Le Raid des Troubadours: 85 km: 3,200 D+, October 23 at 9 a.m.

The Raid des Troubadours is a unique adventure, born in the spirit of the great epic crossings of the Cathar country. Inspired by the soul of the Grand Raid des Cathares, this new event plunges runners into the heart of a territory shaped by perched castles, forgotten paths and the voices of Occitan poets.

Along the way, participants follow historic paths linking medieval towns, secret valleys and windy ridges.

7 events are on the program:

*Grand Raid des Cathares: 161 km: 7,000 m D+, October 22 at 9pm

*Raid des Bogomiles: 101 km: 4,300 m D+, October 23 at 11 a.m

*Raid des Troubadours: 85 km: 3,200 D+, October 23 at 9am

*Trail des Hérétiques: 63 km: 2,750 m D+, October 24 at 4am

*Trail des Colombes: 41 km: 1,300 m D+, October 24 at 8am

*Trail des Patarins 25 km 850 m D+, October 23 at 2pm

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, October 23 at 8pm

L’événement RAID DES TROUBADOURS 2026 Carcassonne a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT