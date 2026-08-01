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AGENDA · Vernon

RAIL DE VERNON GIVERNY 2026 Stade de Vernonnet Vernon

dimanche 30 août 2026 · Stade de Vernonnet · Vernon

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Stade de Vernonnet
Adresse
Route de Giverny
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

RAIL DE VERNON GIVERNY 2026

Stade de Vernonnet Route de Giverny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Prenez le départ d’un trail entre Vernon et Giverny et découvrez le territoire autrement.

Au programme
Course de 10 km
Course de 20 km
Marche de 10 km   .

Stade de Vernonnet Route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : RAIL DE VERNON GIVERNY 2026

L’événement RAIL DE VERNON GIVERNY 2026 Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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