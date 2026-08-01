RAIL DE VERNON GIVERNY 2026 Stade de Vernonnet Vernon

Informations pratiques

Vernon

RAIL DE VERNON GIVERNY 2026

Stade de Vernonnet Route de Giverny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Prenez le départ d’un trail entre Vernon et Giverny et découvrez le territoire autrement.

Au programme

Course de 10 km

Course de 20 km

Marche de 10 km .

Stade de Vernonnet Route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RAIL DE VERNON GIVERNY 2026

L’événement RAIL DE VERNON GIVERNY 2026 Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération