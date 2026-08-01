AGENDA · Vernon
RAIL DE VERNON GIVERNY 2026 Stade de Vernonnet Vernon
dimanche 30 août 2026 · Stade de Vernonnet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
RAIL DE VERNON GIVERNY 2026
Stade de Vernonnet Route de Giverny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Prenez le départ d’un trail entre Vernon et Giverny et découvrez le territoire autrement.
Au programme
Course de 10 km
Course de 20 km
Marche de 10 km .
Stade de Vernonnet Route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie
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English : RAIL DE VERNON GIVERNY 2026
L’événement RAIL DE VERNON GIVERNY 2026 Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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