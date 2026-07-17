Rallye aquarelle, sur les pas de Fernand Serreau, Musée Henri Barré, Thouars
samedi 19 septembre 2026 · Musée Henri Barré · Thouars
Informations pratiques
Rallye aquarelle, sur les pas de Fernand Serreau 19 et 20 septembre Musée Henri Barré Deux-Sèvres
Gratuit. Durée : entre 2h et 2h30. Matériel en prêt.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
À l’image de l’artiste Fernand Serreau, venez porter votre regard sur le patrimoine thouarsais à l’occasion d’un rallye aquarelle.
Le principe est simple : muni d’un tote-bag contenant tout le matériel nécessaire, vous disposerez de reproductions des œuvres de l’artiste à… aquareller.
Vous devrez également faire appel à votre sens de l’observation, car chaque lieu représenté devra être identifié afin d’être peint sur place avec les bonnes couleurs.
De nombreux lots sont à gagner.
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663697 https://thouarsetmoi.fr/ville-dhistoire/patrimoine-et-musee/musee-henri-barre Les collections rassemblent plusieurs thématiques : préhistoire, archéologie, céramiques, beaux-arts, ethnographie, et un ensemble d’objets issus des principaux monuments de la ville.
Tout comme l’artiste Fernand Serreau, venez apporter votre regard sur le patrimoine thouarsais lors d’un rallye aquarelle. Une formule inédite pour un jeu simple : muni d’un tote-bag avec tout le les…
©Ville de Thouars
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