Rallye Coeur de France en Vendômois Vendôme
vendredi 25 septembre 2026 · Vendôme
Informations pratiques
Vendôme
Rallye Coeur de France en Vendômois
Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
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Rallye Coeur de France en Vendômois. C’est l’occasion de vivre la passion de la course automobile au cœur de notre région, dans une ambiance conviviale et pleine d’adrénaline. Venez encourager les pilotes et découvrir des spéciales impressionnantes. Ne manquez pas cet événement, un rendez-vous unique pour tous les amateurs de rallye .
Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 75 86 rallyecoeurdefrance@yahoo.fr
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English :
round 7 of the French championship!
L’événement Rallye Coeur de France en Vendômois Vendôme a été mis à jour le 2026-07-22 par ADT41
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