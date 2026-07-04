Informations pratiques

Vendôme

Rallye Coeur de France en Vendômois

Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Ne manquez pas le Rallye Coeur de France, une étape excitante du Championnat de France des Rallyes, à vivre en direct pour une expérience inoubliable !

Rallye Coeur de France en Vendômois. C’est l’occasion de vivre la passion de la course automobile au cœur de notre région, dans une ambiance conviviale et pleine d’adrénaline. Venez encourager les pilotes et découvrir des spéciales impressionnantes. Ne manquez pas cet événement, un rendez-vous unique pour tous les amateurs de rallye .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 75 86 rallyecoeurdefrance@yahoo.fr

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English :

round 7 of the French championship!

L’événement Rallye Coeur de France en Vendômois Vendôme a été mis à jour le 2026-07-22 par ADT41