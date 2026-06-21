Informations pratiques

Senlis

Rallye des lézards d’été de Senlis

Place du Parvis Notre- Dame Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Du 11 juillet au 31 août, les enfants de 5 à 10 ans sont invités à découvrir Senlis autrement grâce à un rallye historique ludique et familial, proposé dans le cadre des Lézards d’été de Senlis.

Partez à l’aventure avec le rallye historique des Lézards d’été !

Munis de leur brochure, les jeunes explorateurs partent en famille, à la recherche d’indices dans les rues de la ville. À travers des questions adaptées à leur âge, ils observent les bâtiments, les façades, les rues et les détails du patrimoine senlisien pour en apprendre davantage sur l’histoire de Senlis tout en s’amusant.

Une belle activité à faire en famille, à son rythme, pour éveiller la curiosité des enfants et leur donner le goût du patrimoine !

Brochure disponible sur demande à l’accueil de l’Office de Tourisme. .

Place du Parvis Notre- Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

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English :

From July 11 to August 31, children ages 5 to 10 are invited to discover Senlis in a new way through a fun, family-friendly historical scavenger hunt, offered as part of the Lézards d’été de Senlis.

L’événement Rallye des lézards d’été de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-06-21 par Chantilly-Senlis Tourisme