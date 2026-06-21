Rallye des lézards d’été de Senlis Senlis
samedi 11 juillet 2026 · Senlis
Informations pratiques
Senlis
Rallye des lézards d’été de Senlis
Place du Parvis Notre- Dame Senlis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Du 11 juillet au 31 août, les enfants de 5 à 10 ans sont invités à découvrir Senlis autrement grâce à un rallye historique ludique et familial, proposé dans le cadre des Lézards d’été de Senlis.
Partez à l’aventure avec le rallye historique des Lézards d’été !
Munis de leur brochure, les jeunes explorateurs partent en famille, à la recherche d’indices dans les rues de la ville. À travers des questions adaptées à leur âge, ils observent les bâtiments, les façades, les rues et les détails du patrimoine senlisien pour en apprendre davantage sur l’histoire de Senlis tout en s’amusant.
Une belle activité à faire en famille, à son rythme, pour éveiller la curiosité des enfants et leur donner le goût du patrimoine !
Brochure disponible sur demande à l’accueil de l’Office de Tourisme. .
Place du Parvis Notre- Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 11 to August 31, children ages 5 to 10 are invited to discover Senlis in a new way through a fun, family-friendly historical scavenger hunt, offered as part of the Lézards d’été de Senlis.
L’événement Rallye des lézards d’été de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-06-21 par Chantilly-Senlis Tourisme
À voir aussi à Senlis (Oise)
- La S.A de l’Oise fête l’Ete à Senlis Senlis 9 juillet 2026
- Visite-atelier Dessine en plein air au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis 29 juillet 2026
- Concert Quatuor à Cordes à la Cathédrale Notre-Dame de Senlis Senlis 18 septembre 2026
- Les Journées Musicales Marcel Proust Proust et le Cinéma Senlis 9 octobre 2026