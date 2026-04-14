Rallye des Rébus, ACAVE, Savigny-en-Véron

Rallye des Rébus Vendredi 1 mai, 08h30 ACAVE Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:30:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T08:30:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

En quoi cela consiste ? Et bien, en équipe de 4 maximum, vous devez à l’aide d’une carte trouver et résoudre des rébus sur une balade d’une vingtaine de km sur les bords de Vienne et au travers du vignoble Véronnais. Puis, à l’arrivée vous aurez des « défis » à relever, principalement liés au Mountain trail et/ou d’autres disciplines équestres, mais on ne vous en dit pas plus pour garder la surprise

L’équipe peut être composée de cavaliers et/ou de cyclistes, mais il doit y avoir au moins 1 équidé dans l’équipe (monté ou non).

Chacun amène son pique nique qu’il pourra manger sur place ou pendant la balade puisqu’aucune épreuve n’est chronométrée.

L’idée n’est pas d’aller le plus vite mais de réussir à trouver toutes les énigmes et remporter les défis dans une bonne ambiance bienveillante. Et si vous vous perdez ou ratez les défis, qu’importe, le principal est de s’amuser et passer une bonne journée ensemble.

Café d’accueil et apéro offert et buvette sur place.

15 € par participant (10 e pour les membres de l’association), inscription par mail à 37acave@gmail.com

Vous n’avez pas d’équipe ? Pas de soucis, inscrivez-vous et on formera des équipes sur places. Belles rencontres en perspective

Alors rendez-vous le 1er mai matin au moulin des Sablons à SAVIGNY EN VERON (37420) !

ACAVE Moulin des Sablons 37420 SAVIGNY EN VERON Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « 37acave@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:37acave@gmail.com »}]

Rallye en équipe mixte cavalier/cycliste.

@uneviedeponey