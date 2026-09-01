Rallye des vignerons de l’AOP Baux -de-Provence Édition 2026 Lieux de rendez-vous Mas Sainte Berthe Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Rallye des vignerons de l’AOP Baux -de-Provence Édition 2026

Samedi 26 septembre 2026 de 9h à 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Lieux de rendez-vous Mas Sainte Berthe Chemin Sainte Berthe Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 20:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Participez à la 7ème édition du rallye des vignerons de l’AOP Baux-de-Provence et parcourez les Alpilles !

Le Rallye des Vignerons de l’AOP Baux-de-Provence revient pour sa 7e édition le samedi 26 septembre 2026, pour une journée de découverte ludique et conviviale au cœur des Alpilles.



En équipe et à bord de votre propre véhicule, partez sur les routes des Alpilles à la découverte de trois domaines viticoles de l’AOP Baux-de-Provence et d’un moulin à huile. Au fil des quatre étapes de votre parcours, vignerons et mouliniers vous accueillent pour partager leur savoir-faire à travers des animations, dégustations, énigmes et quiz.



La journée débute à 9h avec un accueil gourmand au Mas Sainte Berthe autour d’un café et de viennoiseries. Après le départ à 10h, les différentes étapes permettent de découvrir les domaines et le terroir de l’appellation tout en relevant les défis proposés. Un déjeuner dans l’un des domaines, accompagné des vins de l’AOP Baux-de-Provence, est également compris dans l’inscription.



À partir de 18h, les participants se retrouvent au Golf de Servanes pour un cocktail dînatoire et la remise des prix. Les meilleures équipes sont récompensées avec de nombreux lots séjours, repas, huiles d’olive, produits locaux et vins de l’AOP Baux-de-Provence. Un prix spécial récompense également le meilleur nom d’équipe.



Nouveauté 2026 selon le billet choisi, la journée peut se prolonger avec le Warm-Up du WIMFEST’, une soirée mêlant concerts de groupes de la scène rock régionale et table ronde consacrée aux nouvelles voix de la littérature contemporaine.



Une journée originale pour découvrir autrement les vins, les savoir-faire et les paysages de l’AOP Baux-de-Provence, dans une ambiance ludique et conviviale. .

Lieux de rendez-vous Mas Sainte Berthe Chemin Sainte Berthe Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 25 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the 7th edition of the Baux-de-Provence AOP winegrowers’ rally and explore the Alpilles!

L’événement Rallye des vignerons de l’AOP Baux -de-Provence Édition 2026 Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles