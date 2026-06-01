Rallye du livre avec les éditions Accès, Kléber, STRASBOURG

Rallye du livre avec les éditions Accès Samedi 13 juin, 16h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Événement organisé avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de la CIL.

Venez participer à une après-midi spéciale jeunesse avec les éditions Accès : théâtre, lectures, ateliers et autres surprises. Enfin, retrouvez Anja Klaus, Yannick Lefrançois Rémi Saillard, Céline Rochard et Camille Tisserand pour une séance de dédicaces.

Pour les enfants à partir de 4 ans.

À l’occasion de la troisième édition du rallye du livre se déroulant à Strasbourg du 1er au 20 juin, la librairie Kléber accueille les éditions Accès et Camille Tisserand dans leur vitrine autour de l’album Crayoni Crayona.

Kléber 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rallye-du-livre-avec-les-editions-acces-1990636369969 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Événement organisé avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de la CIL. Venez participer à une après-m …